Stand: 08.05.2022 12:29 Uhr Unbekannter beschädigt in Hildesheim mindestens 17 Fahrzeuge

Ein unbekannter Mann hat in der Hildesheimer Innenstadt am Samstagabend mindestens 17 Fahrzeuge beschädigt. Zeugen hatten die Beamten alarmiert und angegeben, dass der etwa 40 Jahre alte Mann zu Fuß an den geparkten Autos entlanggelaufen sei und sie dabei mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt habe. Er sei augenscheinlich alkoholisiert gewesen. Vor Ort stellten die Beamten dann fest, dass mindestens 17 Fahrzeuge durch Lackkratzer über die gesamte Seite beschädigt wurden. Den mutmaßlichen Täter fanden sie allerdings nicht - und suchen deshalb nun Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05121) 93 91 12 zu melden.

