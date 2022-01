Stand: 23.01.2022 20:03 Uhr Umweltminister Lies positiv auf Corona getestet

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) befindet sich wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne. Das teilte der Politiker auf seinem Twitter-Account mit. Es gebe zwei positive PCR-Tests, er habe nur leichte Symptome, sagte ein Ministeriumssprecher am Sonntag. Schon am Freitag seien alle Termine abgesagt worden und der Minister habe sich isoliert. Lies sei vollständig geimpft und habe auch die Booster-Spritze erhalten. Die Ansteckung sei überraschend gewesen, bei welcher Gelegenheit sie erfolgte, sei noch unklar. Sämtliche Kontakte von Terminen der vergangenen Woche seien zurückverfolgt worden - ohne Ergebnis.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.01.2022 | 08:00 Uhr