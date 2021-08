Stand: 04.08.2021 12:31 Uhr Üstra-Halle abgestützt: Brandexperten ermitteln nun vor Ort

Die Polizei Hannover kann zwei Monate nach dem Feuer in einem Üstra-Depot in Hannover-Mittelfeld ermitteln. Die Gebäude drohten lange Zeit einzustürzen und mussten abgestützt werden. Die Brandexperten stehen bei ihrer Ermittlerarbeit am Anfang. In der kommenden Woche soll es einen erneuten Vor-Ort-Termin geben, kündigte ein Sprecher an. Bei dem Großbrand entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Dem Feuer fielen zahlreiche Busse zum Opfer - darunter fünf Elektro- und zwei Hybridfahrzeuge. Außerdem wurde die E-Ladeinfrastruktur weitgehend zerstört.

Weitere Informationen Hannover: Ursache für Großbrand in Bus-Depot weiter unklar Das Feuer im Stadtteil Mittelfeld hat am Wochenende neun Busse der Üstra zerstört. Es entstand ein Millionenschaden. (07.06.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.08.2021 | 13:30 Uhr