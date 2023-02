Tödlicher Brand in Pflegeheim: Technischer Defekt war Ursache Stand: 07.02.2023 13:40 Uhr In Hannover ist eine 85 Jahre alte Bewohnerin bei einem Feuer in einem Wohn- und Pflegeheim ums Leben gekommen. Ursache war laut Polizei ein technischer Defekt einer Mehrfachsteckdose.

Brandermittler haben dies bei ihren Untersuchung des Tatortes festgestellt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Feuer war den Angaben zufolge am Montag gegen 8.45 Uhr in der Wohnung der Frau im ersten Stock des GDA Wohnstift im Stadtteil Kleefeld ausgebrochen. Während der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte die 85-Jährige, sie konnten nur noch den Tod feststellen. Zwei weitere Personen wurden infolge des Brandes leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

100 Bewohner und Mitarbeiter wurden evakuiert

Laut Feuerwehr wurden mehr als 100 Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Beschäftigen aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Sie wurden vom Rettungsdienst und der Notfallseelsorge betreut. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden alle Wohnungen in dem betroffenen Gebäudekomplex belüftet. Die vom Feuer betroffene Wohnung sowie die Einheiten auf derselben Etage sind laut Feuerwehr vorerst unbewohnbar. Eine Schadenshöhe hat die Polizei nicht angegeben.

