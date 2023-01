Stand: 27.01.2023 12:02 Uhr Tödlicher Abbiegeunfall: Polizei ermittelt gegen Lkw-Fahrer

Die Polizei ermittelt nach dem tödlichen Unfall in Hannover gegen einen Lkw-Fahrer wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Tötung. Der Fahrer habe eine 59-Jährige am Donnerstagmorgen mit seinem Lastwagen angefahren und rund 700 Meter mitgeschleift, teilte die Polizei mit. Laut ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes war der Lkw-Fahrer an einer Kreuzung im Stadtteil Bult nach rechts abgebogen, als er die auf dem Radweg in die gleiche Richtung radelnde Frau erfasst hatte.

