Tödliche Schüsse an Haltestelle: Ermittler finden Schmauchspuren Stand: 28.03.2023 09:42 Uhr Nach tödlichen Schüssen an einer Stadtbahnhaltestelle in Hannover haben Ermittler auf der Kleidung des Verdächtigen Schmauchspuren entdeckt. Ob auch die Tatwaffe sichergestellt wurde, ist noch unklar.

Wie die Staatsanwaltschaft Hannover am Dienstag mitteilte, weist die in der Wohnung des mutmaßlichen Schützen sichergestellte Kleidung Spuren einer Schussabgabe auf. Der 22-jährige Tatverdächtige war vor knapp drei Wochen in seiner Wohnung in Hameln festgenommen worden. Er soll im Februar im Zuge eines Streits auf einem Bahnsteig im hannoverschen Stadtteil Döhren mehrfach auf einen 34-Jährigen geschossen haben. Das Opfer starb kurz nach der Tat.

VIDEO: Tödliche Schüsse in Hannover: Mutmaßlicher Täter gefasst (09.03.2023) (1 Min)

Ermittler fanden Kleidung und Waffen

Der Tatverdächtige konnte zunächst flüchten. Dank Videoaufnahmen, Zeugenaussagen und einem Handy am Tatort kamen die Ermittler auf die Spur des 22-Jährigen. In seiner Wohnung fanden Spezialkräfte der Polizei neben Kleidung auch zwei Schusswaffen. Ob auch die Tatwaffe darunter ist, sei allerdings noch unklar, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Dem mutmaßlichen Täter wird Totschlag vorgeworfen.

