Stand: 24.09.2020 14:13 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

TiHo sucht Infizierte für Tests mit Corona-Hunden

Für ihre Arbeit mit potentiellen Corona-Spürhunden sucht die Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) freiwillige Testpersonen. In Frage kommen dafür mit Corona infizierte Menschen mit und ohne Symptomen sowie Personen mit anderen Atemwegserkrankungen. Mit ihren Speichelproben soll unter anderem herausgefunden werden, ob die speziell geschulten Spürhunde Covid-19 auch von anderen Coronaviren unterscheiden können.

Videos 1 Min Corona Kompakt: Spürhunde sollen helfen Gemeinsam mit der Bundeswehr will die Tierärztliche Hochschule Hannover Spürhunden beibringen, das Coronavirus zu erschnüffeln. Außerdem: Der Göttinger Kultursommer kann statt finden. (06.07.2020) 1 Min

Erster Test verläuft vielversprechend

Im Juli hatte das Forscherteam unter Leitung der TiHo bereits ihre erste Studie dazu veröffentlicht. Spürhunde der Bundeswehr konnten demnach bereits nach einem einwöchigen Training unter mehr als 1.000 Proben die mit Corona infizierten mit einer Trefferquote von 94 Prozent identifizieren. Die Forschung wird nun mit Hunden der Hochschule fortgesetzt.

Einsätze bei Großveranstaltungen denkbar

Am Donnerstag demonstrierte Beagle-Hündin "Djaka" bei einem Besuch des Staatssekretärs aus dem Bundesagrarministerium, Hans-Joachim Fuchtel, wie schnell sie positive Corona-Proben identifizieren kann. Die Corona-Spürhunde könnten in Zukunft zum Beispiel bei großen Veranstaltungen eingesetzt werden, sagte Fuchtel. Dies sei aber letztendlich eine Entscheidung der Fachleute. An den Flughäfen in Helsinki und Dubau werden bereits Corona-Spürhunde eingesetzt.

Weitere Informationen Hunde erschnüffeln Corona recht zuverlässig Forscher unter Leitung der Tierärztlichen Hochschule Hannover haben Hunden beigebracht, Corona-Infektionen zu erkennen. Das könnte helfen, Virusträger an Flughäfen zu auszumachen. (24.07.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.09.2020 | 13:30 Uhr