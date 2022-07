Stand: 27.07.2022 09:06 Uhr Technischer Defekt war Ursache für tödlichen Brand in Hameln

Nach dem tödlichen Brand in einem Hamelner Mehrfamilienhaus steht die Ursache fest. Laut Polizei hat ein technischer Defekt in der Elektro-Installation das Feuer ausgelöst. Bei dem Brand am Sonnabend war ein sechsjähriges Kind ums Leben gekommen. Vier Geschwisterkinder wurden verletzt. Zwei von ihnen sind inzwischen außer Lebensgefahr. Die Mutter wurde bereits zusammen mit ihrem acht Monate alten Sohn aus dem Krankenhaus entlassen. Zum Zustand des lebensbedrohlich verletzten Vaters und eines 19 Monate alten Jungen konnte die Polizei in Hameln keine Angaben machen.

Weitere Informationen Sechsjähriger gestorben: Brandursache in Hameln unklar Brandermittler konnten nicht klären, wie das Feuer ausbrach. Die Polizei schätzt den Schaden auf 100.000 Euro. (25.07.2022) mehr

