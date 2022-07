Stand: 18.07.2022 17:43 Uhr Spieler gesucht: Millionengewinn in der Region Hannover

Ein Lottospieler aus Niedersachsen hat am Wochenende beim Spiel 77 fast 1,1 Millionen Euro gewonnen - aber seinen Schein noch nicht eingelöst. Der Spieler oder die Spielerin hatte den Tippschein in einer Annahmestelle in der Region Hannover ausgefüllt. Wie Lotto Niedersachsen mitteilte, beträgt der Gewinn aus der Zusatzlotterie Spiel 77 genau eine 1.077.777 Euro. Es war der einzige Tippschein bundesweit, bei dem alle sieben Endziffern übereinstimmten.

