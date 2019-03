Stand: 09.03.2019 10:17 Uhr

Sonderermittlungen zu Lügde: Polizist vorbestraft

Bei den internen Untersuchungen zu verschwundenen Asservaten im Missbrauchsfall Lügde ist der Sonderermittler bei der Kreispolizei Lippe auf einen einschlägig vorbestraften Polizisten gestoßen. Der Beamte sei im Jahr 2011 wegen Besitzes und Beschaffens von Kinderpornografie verurteilt worden, wie das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen dem "Kölner Stadt-Anzeiger" bestätigte. Seinerzeit habe die zuständige Behörde die Entlassung des Mannes beantragt, das Gericht habe jedoch eine Degradierung als ausreichend angesehen. In die aktuellen Ermittlungen zum Missbrauchsfall Lügde sei der Polizist aber nicht eingebunden, hieß es weiter.

Zwei weitere auffällige Polizisten in Lippe

Der Sonderermittler hat dem Innenministerium zufolge einen weiteren Fall entdeckt, bei dem ein Polizist in seinem privaten Badezimmer heimlich eine Videokamera installiert hatte. Zudem sei er auf einen Vorgang aus dem Jahr 2013 gestoßen, bei dem ein Tutor eine Kommissaranwärterin belästigt hatte. Beide seien weiter im Dienst. Das Ministerium, berichtet der "Stadtanzeiger" weiter, habe die Kreispolizei Lippe angewiesen, "beim aktuellen und künftigen Einsatz der Polizeibeamten ihre Vorgeschichte zwingend zu berücksichtigen". Sie dürften zum Beispiel keine Sexualdelikte bearbeiten.

Koffer mit 155 Datenträger nicht zu finden

Die internen Ermittlungen in Lippe hatte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) angeordnet, nachdem aus dem Behördengebäude ein Koffer mit 155 Datenträgern zu den Missbrauchsfällen in Lügde verschwunden war. Der Koffer sei mutmaßlich verlegt worden, könnte aber auch entwendet worden sein. In Lügde an der Grenze zu Niedersachsen sollen auf einem Campingplatz über zehn Jahre hinweg mindestens 31 Kinder sexuell missbraucht und dabei gefilmt worden sein. Drei Tatverdächtige sitzen derzeit in Untersuchungshaft, gegen weitere wird ermittelt. Der Anwalt eines der Opfer will die Länder Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen verklagen, weil die dortigen Behörden Missbrauchshinweisen nicht ausreichend nachgegangen seien.

