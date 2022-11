Stand: 07.11.2022 21:07 Uhr Sehnde: Mann soll auf Flüchtlingsheim geschossen haben

Ein 34-Jähriger aus Sehnde wird verdächtigt, mit einer Luftdruckwaffe auf eine Unterkunft für ukrainische Geflüchtete geschossen zu haben. Wie die Polizeidirektion Hannover am Montagabend mitteilte, kam es bereits am 28. Oktober zu dem Vorfall, der erst vier Tage später angezeigt wurde. Zwei Jungen im Alter von zwölf und 14 Jahren hatten von einer Außentreppe aus beobachtet, wie gegen 20.30 Uhr ein Mann von der Grundstücksgrenze aus mit einer Waffe schoss. Die beiden Jungen wurden weder getroffen noch verletzt. Im Zuge der Ermittlungen fiel der Tatverdacht auf den 34 Jahre alten Mann, der in der Nähe der Unterkunft wohnt. Am Freitag durchsuchten Polizisten auf richterliche Anordnung die Wohnung des Mannes und stellten dabei eine Luftdruckwaffe sicher, die als Tatwaffe infrage komme, hieß es. Der Tatverdächtige wurde bei der Durchsuchung allerdings nicht angetroffen. Der Staatsschutz ermittelt gegen den 34-Jährigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

