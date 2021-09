Stand: 28.09.2021 07:48 Uhr Sechs Meter hoher Schrott-Riese gastiert in Hannover

Eine knapp sechs Meter hohe Skulptur aus Elektroschrott soll heute am Maschseeteich hinter dem Neuen Rathaus in Hannover aufgestellt werden. Das Werk des Kölner Aktionskünstlers HA Schult soll symbolisieren, wie viel Elektroschrott deutsche Haushalte produzieren. Die Skulptur wiegt rund eine Tonne - solche entsprechenden Ausmaße würden in bundesweiten Haushalten alle 72 Sekunden anfallen, teilten die Initiatoren der Kunstaktion mit. Die Skulptur soll für rund zwei Wochen am Maschteich stehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.09.2021 | 07:30 Uhr