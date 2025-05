Stand: 04.05.2025 16:02 Uhr HSV-Fans wollen Bordbistro stürmen: Polizeieinsatz in Hannover

Am Hauptbahnhof in Hannover ist die Bundespolizei am Samstag zu einem Einsatz wegen randalierender Fußball-Fans in einem ICE ausgerückt. Der Zug war den Angaben zufolge auf dem Weg von Darmstadt nach Hamburg. In Darmstadt hatte der Hamburger Sportverein zuvor die Zweitliga-Partie hoch gewonnen. Weil eine Gruppe HSV-Fans gewaltsam versucht haben soll, das Bordbistro zu stürmen, um dort an Getränke zu kommen, alarmierte die Deutsche Bahn die Bundespolizei. Die Anhänger sollen das Zugpersonal körperlich angegangen und massiv bedroht sowie beleidigt haben. Die Mitarbeitenden hätten sich deshalb zur Sicherheit im Zug eingeschlossen. Am Hauptbahnhof Hannover wurde der Zug gestoppt. Die Polizei sperrte den Bahnsteig ab und kontrollierte die Personalien der Fans. Gegen zwei 22 und 30 Jahre alte Männer wird laut Polizei nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. Neun weitere Männer wurden wegen Beleidigungen angezeigt. Nach dem Polizeieinsatz durften die Fans weiter in Richtung Hamburg fahren.

