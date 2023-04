Scorpions dichten Hit um und träumen von Friedenskonzert in Kiew Stand: 07.04.2023 15:10 Uhr Das war's mit dem "Wind Of Change": Mit einer wegen des Ukraine-Krieges veränderten Version ihres Welthits sind die Scorpions aus Hannover ab Karsamstag auf Tour in Südamerika und Europa.

Mehr als dreißig Jahre lang schallte "Wind Of Change" durch Konzerthallen auf der ganzen Welt - auch in Moskau, St. Petersburg, Nowosibirsk. Doch seit Russland am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert ist, hat der Wind sich abermals gedreht, die musikgewordene Friedensbotschaft ist seitdem "Gone with the Wind" - vom Winde verweht. Deshalb hat die Hardrock-Band aus Hannover ihren größten Hit nun umgeschrieben - und träumt davon, die neue Version irgendwann auch in der ukrainischen Hauptstadt zu spielen. "Wenn der Krieg zu Ende ist, werden wir hoffentlich auf dem Maidan in Kiew ein Friedenskonzert geben", sagte Scorpions-Sänger Klaus Meine der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Klaus Meine: "Solidarität mit der Ukraine, statt Russland-Romantik"

Für ihn sei "Wind Of Change" auch ein Friedensversprechen zwischen Ost und West gewesen, so Meine. "Mit dem schrecklichen Krieg ist es zerbrochen." Deswegen hat der Sänger einige Textstellen in "Wind of Change" verändert: Statt "I follow the Moskva down to Gorky Park" singt er jetzt "Now listen to my heart, it says Ukrainia". Der Song zeige nun "unsere Solidarität zur Ukraine, statt wie früher Russland zu romantisieren". Ihre dort geplanten Konzerte hatte die Band nach Beginn des Krieges abgesagt. "Ich sehe nicht, dass wir noch einmal in Russland auftreten werden", sagte Meine der dpa. "Keinesfalls in absehbarer Zeit. Das ist traurig. Aber man muss aus der Realität seine Schlüsse ziehen."

Geburtstagsparty mit der Familie in Berlin?

Ab dem 8. April sind die Scorpions mit ihrer aktuellen Platte "Rock Believer" wieder auf Tour - erst in Südamerika, dann in Frankreich und ab Mitte Mai in Deutschland. Das einzige Konzert im Norden findet am 19. Mai in Hannover statt. "Wir freuen uns auf die deutschen Fans und werden bestens warm gespielt eintreffen", sagt Meine, der am 25. Mai seinen 75. Geburtstag feiert. "Kurz vorher treten wir in Berlin auf. Da lebt mein Sohn, vielleicht gibt es ein Dinner mit Familie, Freunden und Band."

