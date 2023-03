Stand: 15.03.2023 10:44 Uhr Schlägerei in Neustadt: Polizei ermittelt im Clan-Milieu

Nach einer Auseinandersetzung von zehn Personen auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Region Hannover ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben im Clan-Milieu. Die beiden Gruppen einer als Clan eingestuften Familie seien am Sonntag in Neustadt am Rübenberge in der Öffentlichkeit aneinander geraten. Eine Gruppe sei in einem dunklen Wagen geflüchtet. Die andere sei in ein Krankenhaus in Hannover gefahren und habe von dort aus die Polizei informiert. Drei 15, 22 und 29 Jahre alte Personen wurden in der Klinik behandelt. Die Polizei erhofft sich Zeugenhinweise.

