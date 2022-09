S-Bahn Hannover hat neuen Geschäftsführer Stand: 16.09.2022 12:23 Uhr Nachdem die Region Hannover eine millionenschwere Strafzahlung vom S-Bahn-Betreiber Transdev verlangt hatte, entlässt das Unternehmen die Geschäftsführerin. Ihr Nachfolger steht bereits fest.

Das Unternehmen trennt sich von Nadine Böger. Hartmut Körbs, ebenfalls Geschäftsführer, verbleibt im Unternehmen. Den Posten von Böger übernehme Roman Bartels, bestätigte ein Sprecher gegenüber NDR Niedersachsen. Bartels war bislang Geschäftsführer des Vertriebs in Berlin und für Transdev in Leipzig tätig. Dass der Wechsel in der Chefetage mit der Pannen-Serie im S-Bahn-Verkehr zu tun habe, bezeichnete er Sprecher hingegen als "reine Spekulation".

Region Hannover fordert 3,9 Millionen Euro

Wegen Schwierigkeiten mit fehlenden Wagen, Zugausfällen und Verspätungen hatte die Region 3,9 Millionen Euro Schadensersatz gefordert. Für gänzlich ausgefallene sowie schlechte Leistungen komme nicht die Region auf, sagte der Sprecher der Region Hannover. Transdev betreibt drei Monaten die S-Bahn in Hannover. Zuvor hatte sich das Eisenbahnunternehmen in einem Bieterverfahren gegen den vorherigen Betreiber DB Regio durchgesetzt.

Deutsche Bahn weist Kritik zurück

Ein Manager des Transdev-Gesellschafterunternehmens äußerte derweil auch Kritik. Transdev könne nichts für die derzeit zahlreichen Baustellen im S-Bahn-Netz. 13 von der Deutschen Bahn übernommene S-Bahn-Züge müssten zudem aufwendig überarbeitet werden. Die Deutsche Bahn weist die Kritik zurück. Die 13 S-Bahn-Züge der DB wurden ordnungsgemäß, pünktlich und unter Aufsicht eines neutralen Gutachters übergeben und abgenommen, teilte ein Bahnsprecher mit. Die Übergabe sei wie vertraglich vereinbart gelaufen.

Fehlende Wagen und überfüllte Kurzzüge

Die S-Bahn Hannover hat mit fehlenden Wagen und überfüllten Zügen zu kämpfen. Der Betreiber Transdev teilte kürzlich mit, dass auf einzelnen Linien zeitweise verkürzte Züge unterwegs sind und sprach sein Bedauern über Einschränkungen für die Fahrgäste aus.

