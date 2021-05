Stand: 18.05.2021 16:55 Uhr Region Hannover: Vier Corona-Fälle mit indischer Mutante

Im Großraum Hannover ist die indische Variante des Corona-Virus' aufgetaucht. Den Behörden sind insgesamt vier Fälle bekannt. "Das zeigt, dass sich die Varianten global bewegen und nicht aufzuhalten sind", sagte die Vize-Chefin des Krisenstabs der niedersächsischen Landesregierung, Claudia Schröder, bei der wöchentlichen Pressekonferenz am Dienstag. Das Auftreten der indischen Mutation beobachtet der Krisenstab gemeinsam mit dem Landesgesundheitsamt sehr intensiv. Besondere Maßnahmen müssen allerdings nicht getroffen werden. Die normalen Corona-Vorsichtsmaßnahmen reichen nach Ansicht der Experten vollkommen aus. Derweil ist die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in der Region Hannover weiter gesunken. Am Dienstag lag sie laut den Zahlen des RKI bei 62,1.

