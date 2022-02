Stand: 18.02.2022 10:00 Uhr Region Hannover: Verband warnt vor großem Hotel-Sterben

Viele Hotels in der Region Hannover stehen nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) bald vor dem Aus. Die Übernachtungszahlen im vergangenen Jahr seien noch schlechter als im ersten Krisenjahr 2020 gewesen, hieß es am Freitag vonseiten des Verbandes. "Das große Sterben in der hannoverschen Hotellandschaft wird mit Auslaufen oder gar mit der Rückforderung der staatlichen Hilfen und der kaum vorhandenen Nachfrage kommen", sagte ein Dehoga-Sprecher. Waren vor Corona knapp 65 Prozent der Zimmer in den Hotels der Region im Schnitt belegt, waren es im vergangenen Jahr nur 27 Prozent. Das ist ein Rückgang von fast 60 Prozent.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.02.2022 | 13:30 Uhr