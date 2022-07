Stand: 13.07.2022 09:03 Uhr Region Hannover: Ehrenamtliche erhalten das 365-Euro-Ticket

Ehrenamtliche in der Region Hannover, die die Ehrenamtskarte besitzen, sollen künftig für einen Euro pro Tag den öffentlichen Nahverkehr nutzen können. Das hat die Regionsversammlung am Dienstagabend mehrheitlich beschlossen. Das 365-Euro-Ticket soll nach dem Ende des Neun-Euro-Tickets Anfang September starten. Das Ticket sei für alle Ehrenamtlichen "eine echte Wertschätzung", sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Aktuell besitzen in der Region Hannover 1.500 Ehrenamtliche eine Ehrenamtskarte. Insgesamt engagieren sich in der Region rund 300.000 Menschen ehrenamtlich. Eine Ehrenamtskarte erhalten alle, die mindestens fünf Stunden pro Woche oder 250 Stunden im Jahr einer freiwilligen gemeinwohlorientierten Tätigkeit ohne Bezahlung nachgehen und dies bereits seit mindestens drei Jahren oder seit dem Bestehen der jeweiligen Organisation machen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr