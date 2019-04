Stand: 22.04.2019 19:17 Uhr

Protest gegen SuedLink-Stromtrasse in Garbsen

Am Montag haben rund 90 Gegner der umstrittenen SuedLink-Stromtrasse in Garbsen bei Hannover demonstriert. Aus mehreren Stadtteilen machten sich die Teilnehmer bei einer Rad-Sternfahrt auf zur Ortschaft Horst. Die Suedlink-Gegner befürchten etwa negative Auswirkungen auf die Gesundheit, Bauern gehen von kaum absehbaren Folgen für die Ertragsfähigkeit der Böden aus. Die Netzbetreiber Tennet und TransnetBW hatten im Februar einen veränderten Vorschlag zur Trassenführung vorgestellt. Die Route soll demnach von Schleswig-Holstein aus westlich an Hannover vorbei über Nordhessen und Südthüringen nach Bayern und Baden-Württemberg führen. Rund 700 Kilometer lang soll die Trasse werden, die als eine Hauptschlagader der Energiewende gilt. Sie soll Windstrom vom Norden in die Industriezentren im Süden bringen.

