Stand: 03.05.2023 18:33 Uhr Protest gegen Hähnchenmastanlagen im Landkreis Celle

Am Kreistagssaal des Landkreises Celle haben am Mittwoch eine Bürgerinitiative und Tierschützer protestiert. Knapp 50 Menschen nahmen die Anhörung zum geplanten Bau zweier Hähnchenmastanlagen mit 120.000 Hühnern in Beedenbostel zum Anlass, um zu protestieren. Die Bürgerinitiative möchte die zwei Ställe mit je 60.000 Tieren verhindern. Tierschützer kritisieren, dass die Lebensumstände für die Hähnchen im geplanten Stall Tierquälerei sein würden. Der Landkreis Celle versichert, genau zu prüfen, ob alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.

