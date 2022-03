Protest gegen Dieselpreise auf niedersächsischen Autobahnen Stand: 16.03.2022 18:28 Uhr Mit mehreren kleinen Aktionen haben Lastwagenfahrer auf Autobahnen in Niedersachsen für staatliche Hilfe bei der Bewältigung der hohen Dieselpreise demonstriert.

Auf der Bundesstraße 3 zwischen Eime und Elze fuhren am Mittag zwölf Fahrzeuge mit Schrittgeschwindigkeit und eingeschaltetem Warnblinklicht, sodass es zu einem Stau kam. Alle Fahrzeugführer wurden kontrolliert, nachdem sie an der Abfahrt Elze Nord von der B3 abgefahren sind, wie die Polizeidirektion Hildesheim mitteilte. Auch an mindestens zwei Stellen im Landkreis Peine fanden kurzzeitige Aktionen statt. Mit Plakaten wurde der Protest gegen die hohen Spritpreise Ausdruck verliehen.

Mit 60 Kilometern pro Stunde auf der Autobahn

Ein Lkw auf der A2 Richtung Dortmund schaltete in Höhe Garbsen Warnblinklicht ein und fuhr mit 60 Kilometern pro Stunde auf der rechten Spur. Aufrufe zu Demonstrationen in Form von Lkw-Konvois und Blockaden gab es auch in anderen Teilen Deutschlands, etwa in Berlin und Nordrhein-Westfalen. Die Transportunternehmen fordern eigenen Angaben zufolge unter anderem eine Senkung der Mineralölsteuer, um die Auswirkungen der gestiegenen Dieselpreise abzufedern.

