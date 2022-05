Stand: 20.05.2022 14:21 Uhr Polizei Hannover überführt bei Razzia mehrere Drogenhändler

Die Polizei Hannover hat bei einem Schwerpunkteinsatz am Donnerstag mehrere Drogenhändler gefasst und diverse Betäubungsmittel beschlagnahmt. Im Fokus der Kontrollen stand die Drogenszene am Hauptbahnhof und am Steintor. Über den Tag wurden 107 Personen überprüft. Dabei stießen die Einsatzkräfte auf zwei Männer im Alter von 27 und 39 Jahren, gegen die jeweils ein Haftbefehl vorlag. Beide Männer wurden ins Gefängnis gebracht. Zweimal beobachteten die Polizisten zudem einen gerade stattfinden Drogenhandel. Sie beschlagnahmten Kokain und nahmen jeweils den Verkäufer in Gewahrsam. Beide Händler wurden schon am Freitagmorgen in beschleunigten Verfahren zu dreimonatigen Bewährungsstrafen verurteilt. Bei weiteren Überprüfungen wurden auch Marihuana und Amphetamine sowie Geld aus Drogengeschäften sichergestellt.

