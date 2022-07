Stand: 11.07.2022 19:58 Uhr Pflegekräfte im Maßregelvollzug bekommen 140 Euro Zulage

Pflegekräfte im niedersächsischen Maßregelvollzug erhalten künftig eine monatliche Extra-Zulage von 140 Euro brutto. Die Tarifgemeinschaft der Länder habe dafür am Montag bei ihrer Mitgliederversammlung in Hannover grünes Licht gegeben, teilte Niedersachsens Staatskanzlei mit. Die Zustimmung sei notwendig gewesen, da eine solche Zulage nur außertariflich möglich sei. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) begrüßte den Schritt. Die Arbeit im Maßregelvollzug sei besonders herausfordernd und auch immer wieder mit Gefahrensituationen verbunden. "Die Zahlung einer Zulage wird dieser besonderen Belastung gerecht. Sie kann dabei helfen, auch in Zukunft genug qualifiziertes Personal zu finden", sagte Weil. Im Maßregelvollzug werden psychisch kranke und suchtkranke Straftäter untergebracht, die schuldunfähig oder vermindert schuldfähig sind.

