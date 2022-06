Niedersachsen erhält Impfstoff gegen Affenpocken Stand: 24.06.2022 21:32 Uhr Niedersachsen hat mit der Impfung gegen Affenpocken begonnen. Das Land habe Mitte der Woche, wie alle Bundesländer, eine erste Impfstofflieferung des Bundes erhalten.

Damit können ab sofort Menschen gegen Pocken geimpft werden, die engen körperlichen Kontakt mit infizierten Personen hatten, wie das niedersächsische Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte. "Daneben können nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission auch Personen aus Risikogruppen präventiv geimpft werden", hieß es weiter. "Dazu gehören nach heutigem Stand Männer über 18 Jahre, die gleichgeschlechtliche sexuelle Kontakte mit wechselnden Partnern haben." Auch Laborpersonal, das mit infektiösen Proben arbeite, gehöre dazu. Die Grundimmunisierung für Personen über 18 Jahre, die in der Vergangenheit keine Pockenimpfung erhalten haben, erfolge mit zwei Impfstoffdosen im Abstand von mindestens 28 Tagen. Bei Personen, die in der Vergangenheit gegen Pocken geimpft worden sind, reiche eine einfache Impfung aus.

VIDEO: Affenpocken in Niedersachsen: "Es sind Einzelfälle" (31.05.2022) (1 Min)

Acht Fälle von Affenpocken in Niedersachsen registriert

In Niedersachsen sind bisher acht Infektionen mit dem Affenpockenvirus registriert worden. "Da das Virus eine Inkubationszeit von 21 Tagen aufweist, ist es trotz der vergleichsweise geringen Verbreitung des Virus in Niedersachsen wahrscheinlich, dass in den kommenden Tagen und Wochen weitere Fälle auftreten", erklärte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). "Schwere Krankheitsverläufe sind bei den niedersächsischen Betroffenen bislang nicht bekannt geworden", fügte das Ministerium hinzu. Auch das RKI schätze die Gesundheitsgefährdung für die allgemeine Bevölkerung in Deutschland nach derzeitigen Erkenntnissen als gering ein. Informationen zu dem Affenpockenvirus des Landes Niedersachsen finden Sie hier.

