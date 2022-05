Neue Verordnung: Schüler bekommen drei Corona-Tests pro Woche Stand: 23.05.2022 11:59 Uhr Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen können weiterhin drei Corona-Tests pro Woche erhalten, wenn sie sich freiwillig testen möchten. Das hat das Kultusministerium am Montag mitgeteilt.

Auch das Schulpersonal erhält auf Wunsch weiterhin dreimal pro Woche einen Corona-Test. In der vom Land beschlossenen kommenden Corona-Verordnung, die bis Ende Juni gelten soll, seien keine Änderungen geplant, teilte das Kultusministerium in Hannover mit.

Keine Masken- und Testpflicht mehr an Schulen

Seit dem Ende der Osterferien müssen in Schulen in Niedersachsen keine Mund-Nasen-Masken mehr im Unterricht getragen werden. Auch die Testpflicht für Schüler und Schülerinnen sowie das Schulpersonal ist entfallen. Seitdem bieten die Schulen in Niedersachsen Interessierten drei Test-Sets pro Woche an, mit denen sie sich auf das Coronavirus testen lassen können. Ob das Angebot auch nach Ende Juni weiter bestehen bleibt, ist noch nicht bekannt. Am 14. Juli beginnen die Sommerferien für die rund 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen.

