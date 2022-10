Stand: 24.10.2022 18:31 Uhr Neue Unterkünfte für Geflüchtete in Neustadt am Rübenberge

Die Stadt Neustadt am Rübenberge hat angekündigt, zusätzliche Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete zu schaffen. Grund ist die deutlich nach oben korrigierte Aufnahmequote für die Kommunen, wie ein Sprecher der Stadt in der Region Hannover sagte. Bis Ende März soll Neustadt demnach 388 weitere Menschen aufnehmen. Als erstes gehe Anfang November eine Unterkunft in einem Hotel an der B6 an den Start. Hier sollen 75 Menschen unterkommen. Anfang nächsten Jahres sollen 40 weitere Menschen in der ehemaligen Volkshochschule Platz finden.

Weitere Informationen Ukraine-Krieg: Alle News und Infos Der russische Angriffskrieg in der Ukraine geht weiter: Mehr zu den Frontverläufen, diplomatischen Bemühungen und den Folgen des Überfalls. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.10.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge