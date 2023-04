Nach Bränden: Feuerwehr findet zwei Tote - Todesursache unklar Stand: 11.04.2023 16:05 Uhr Am Wochenende haben Feuerwehren nach Bränden zwei Tote gefunden. In Hildesheim gab es ein Feuer in einer Kleingarten-Kolonie, in Hannover brannte es in der Wohnung eines 85-Jährigen.

Feuerwehrleute haben in der Nacht zu Ostersonntag den 85 Jahre alten Mann tot in seiner brennenden Wohnung gefunden. Nun suchen Brandermittler der Polizei vor Ort nach der Ursache. Neben der Brandursache sei auch die genaue Todesursache noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Ein Anwohner hatte den Brand in dem fünfstöckigen Gebäude gemeldet. Mehrere Zimmer in der Wohnung wurden durch das Feuer zerstört.

Brand in Hildesheim: Identität des Toten noch unklar

Auch in Hildesheim hat es am Wochenende gebrannt - und zwar am Rand einer Kleingarten-Kolonie. Zeugen alarmierten am Samstagmorgen die Feuerwehr, weil alte Möbel und weitere Abfälle in Brand geraten waren. Das Feuer konnte laut Feuerwehr zwar schnell gelöscht werden, allerdings fanden die Einsatzkräfte unter den verkohlten Brandresten eine Leiche. Nach Angaben eines Sprechers handelt es sich bei der toten Person mutmaßlich um einen Mann, seine Identität müsse aber genau wie die Brandursache noch ermittelt werden.

Weitere Informationen Brand in Mehrfamilienhaus in Hannover - Feuerwehr findet Toten Das Feuer war in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. (09.04.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.04.2023 | 13:30 Uhr