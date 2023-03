Stand: 20.03.2023 10:09 Uhr Müllsammelaktion in Hannover mit Teilnahmerekord

Beim jährlichen großen Frühjahrsputz "putzmunter" in Hannover haben am Samstag mehr als 20.000 Freiwillige mit angepackt. Der kommunale Abfallentsorger aha und die Landeshauptstadt verzeichneten damit einen neuen Rekord bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Rund 8.000 Säcke wurden mit gesammeltem Müll gefüllt. Das seien weniger als im vergangenen Jahr, hieß es von den Organisatoren. Sie werteten das als Beleg dafür, dass Hannover an vielen Stellen sauberer geworden sei. Beim großen Saubermachen waren auch die Jugendgruppen der Freiwilligen Feuerwehr Hannover und zahlreiche Schulen mit dabei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.03.2023 | 08:30 Uhr