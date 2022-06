Stand: 27.06.2022 11:07 Uhr Mann mäht betrunken Rasen - und ruft Polizei auf den Plan

Betrunken am Steuer kann den Führerschein kosten - das gilt auch für Aufsitz-Mäher: Die Polizei in Bergen (Landkreis Celle) hat den Besitzer eines solchen Rasenmähers aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war laut Zeugen bereits am Freitag betrunken unterwegs, ein nachträglicher Atem-Alkoholtest in der Wohnung des Mannes ergab einen Wert von mehr als 2,7 Promille. Die Polizei verwarnte den 52-Jährigen und verbot ihm, betrunken zu mähen. Am Folgetag wurde der Mann aber wieder alkoholisiert auf dem Mäher erwischt, diesmal ergab der Alkohol-Test rund 1,5 Promille.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.06.2022 | 13:30 Uhr