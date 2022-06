Stand: 30.06.2022 19:49 Uhr Mann ertrinkt in Badesee in Hannover

In einem beliebten Badesee in Hannover ist am Donnerstagnachmittag ein Mann ertrunken. Zeugen, die mit einem Paddelboot auf dem Dreiecksteich unterwegs waren, hatten beobachtet, wie der Schwimmer unterging. Laut einer Feuerwehrsprecherin sprangen sie hinterher, konnten ihn aber nicht mehr erreichen. In dem See, der zu den Ricklinger Kiesteichen gehört, sind die Sichtverhältnisse sehr schlecht. Die Polizei fand am Ufer ein Kleiderbündel mit den Dokumenten des Mannes. Seine Leiche wurde zwei Stunden nach dem Unglück geborgen. Mehrere Taucher, Wasserretter und ein Sonarboot waren im Einsatz.

