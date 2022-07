Stand: 07.07.2022 10:51 Uhr Mann betritt Stadtbahn in Hannover mit Messer

Ein Mann in Hannover hat eine Stadtbahn an der Haltestelle Noltemeyerbrücke mit einem Messer in der Hand betreten. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den 29-Jährigen wegen Störung des öffentlichen Friedens und Bedrohung. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am Sonntag in einer Bahn mit dem Ziel Wettbergen. Ein Fahrgast hatte den Tatverdächtigen bemerkt. Die Beamten konnte den Mann an der Haltestelle Lortzingstraße vorläufig festnehmen. Sie suchen nun Zeugen des Vorfalls.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.07.2022 | 06:30 Uhr