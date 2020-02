Stand: 24.02.2020 16:22 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

MHH-Patient: Polizeieinsatz kostet 900.000 Euro

Am Montag waren der Krankenhausaufenthalt des mutmaßlichen Clan-Mitglieds Igor K. aus Montenegro in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sowie der dadurch bedingte Polizeieinsatz Thema im Landtag. In einer Sondersitzung informierte Wissenschaftsminister Björn Thümler die Abgeordneten über die Vorgänge der zwei Wochen andauernden Posse. Darin ging es auch ums Geld. Nach Angaben von Polizeipräsident Volker Kluwe hat der Polizeieinsatz rund 900.000 Euro gekostet. Es seien in 2.456 Einsatzschichten mehr als 16.000 Personalstunden geleistet worden. Die Polizei hatte zum Schutz des Patienten und seiner Frau, sowie der MHH-Mitarbeiter, Besucher und anderen Patienten ein Großaufgebot zur Bewachung abgestellt. Die Kosten des Großeinsatzes trägt wohl der Steuerzahler. Inwieweit der Einsatz mit ohnehin im Dienst befindlichen Kräften geleistet wurde oder ob und in welchem Umfang Überstunden fällig wurden, konnte die Polizei am Montag auf Nachfrage von NDR.de nicht beantworten. Eine entsprechende Prüfung stehe noch aus, sagte ein Sprecher.

MHH-Vizepräsident Tecklenburg entlassen

Zudem hatte die Geschichte auch personelle Konsequenzen. Am Morgen löste das Land Niedersachsen den Vertrag mit dem für das Ressort Krankenhausversorgung zuständigen MHH-Vizepräsidenten Andreas Tecklenburg auf. Thümler warf Tecklenburg in der Sondersitzung ein erhebliches "Organisations- und Kommunikationsversagen" vor. Er soll das Ministerium zu spät über den ungewollten Patienten informiert haben. Laut Thümler müssten in der MHH Meldewege neu organisiert, Leistungsstrukturen überprüft und ein neues Sicherheitskonzept erstellt werden.

CDU: MHH habe nicht im Interesse des Landes gehandelt

Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Jörg Hillmer sagte über die Vertragsauflösung mit Tecklenburg: "In den vergangenen 16 Jahren hat Herr Dr. Tecklenburg maßgeblich dazu beigetragen, das Management der Hochschule zu modernisieren." Allerdings müsse die Universitätsklinik als Landesbetrieb im Interesse der Bürgerinnen und Bürger handeln. Dies sei im Fall des öffentlich gewordenen Krankenhausaufenthaltes des mutmaßlichen montenegrinischen Clan-Mitglieds Igor K. nicht der Fall gewesen.

Igor K.: Hatten Ärzte Kenntnis über die mutmaßliche Clan-Mitgliedschaft?

Das mutmaßliche Clan-Mitglied war am 7. Februar in Hannover eingetroffen, um seine Ende Januar erlittenen Schussverletzungen behandeln zu lassen. Den MHH-Ärzten zufolge war vor seiner Aufnahme nicht bekannt, dass er in eine seit Jahren andauernde Clan-Fehde verwickelt sein soll. Am vergangenen Freitag wurde Igor K. mit einem Hubschrauber der Bundespolizei von der MHH zum Flughafen Hannover gebracht und mit seiner Frau anschließend in einer Ambulanzmaschine nach Istanbul (Türkei) ausgeflogen.

