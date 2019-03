Stand: 21.03.2019 13:36 Uhr

Lügde: Landrat räumt erneut Fehler ein

Zu den jüngst bekannt gewordenen Pannen beim Jugendamt des Landkreises Hameln-Pyrmont im Fall Lügde hat Landrat Tjark Bartels (SPD) heute im Sozialausschuss des niedersächsischen Landtags erneut eingeräumt, dass das Jugendamt des Landkreises Fehler gemacht hat.

Bartels: Hinweise wurden nicht ernst genommen

Trotz mehrfacher Hinweise im Jahr 2016 habe das Jugendamt des Landkreises die akute Gefahr für die Kinder auf dem Campingplatz in Lügde nicht erkannt, sagte Bartels im Sozialausschuss. Hinweise auf eine mögliche Pädophilie des Hauptverdächtigen seien nicht ernst genommen worden, so der Landrat. "Dass dieser Mensch das getan haben soll, konnten sich viele nicht vorstellen", sagte Bartels. Der 56-Jährige sei nur als "komischer Typ und ein bisschen verschroben" beschrieben worden.

Fall Lügde: Sozialausschuss befragt Landrat 21.03.2019 13:30 Uhr Der Sozialausschuss hat am Donnerstag Hameln-Pyrmonts Landrat Tjark Bartels (SPD) zum Missbrauchsfall in Lügde befragt. Bartels hatte zuvor Fehler des Jugendamtes eingeräumt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

35 Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht

Das Jugendamt hatte dem Mann im Mai 2016 auf Wunsch der Mutter die Pflegschaft für ein heute achtjähriges Mädchen übertragen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gehen die Ermittler davon aus, dass der 56-Jährige gemeinsam mit einem Komplizen 35 Kinder und Jugendliche auf einem Campingplatz in Lügde, nahe der niedersächsischen Landesgrenze, sexuell missbrauchte und die Taten filmte. 16 weitere Verdachtsfälle werden noch überprüft. Der 56-Jährige setzte laut den Ermittlern seine Pflegetochter ein, um andere Opfer anzulocken.

Videos 03:52 Hallo Niedersachsen Missbrauch in Lügde: Jugendamt hatte Hinweise Hallo Niedersachsen Über mehrere Jahre wurden Kinder in Lüdge missbraucht und die Behörden wollen nichts gemerkt haben. Hinweise auf eine mögliche Pädophilie des Täters gingen offenbar unter. Video (03:52 min)

Landrat: Arbeit des Jugendamts wird skandalisiert

Bartels räumte im Sozialausschuss zudem ein, dass das Vier-Augen-Prinzip in der Behörde nicht funktioniert habe. Mitarbeiter, die mit der Akte befasst waren, hätten sich gegenseitig bestätigt anstatt die Einträge kritisch zu hinterfragen, so der Landrat am Donnerstag. Grundsätzlich verteidigte Bartels allerdings auch das Hameln-Pyrmonter Jugendamt: Die Behörde habe gut ausgebildete Fachkräfte und arbeite professionell, so der SPD-Politiker. Die mutmaßlichen Täter, betonte Bartels, sitzen in Untersuchungshaft; dass nun die Arbeit der Behörden-Mitarbeiter skandalisiert werde, halte er für schwierig.

Kritik von CDU, FDP und Grünen

Abgeordnete von CDU und FDP waren mit den Aussagen des SPD-Landrats nicht zufrieden. Von der CDU hieß es, der Fall Lügde werde nicht skandalisiert - es sei nichts anderes als ein Skandal. Schon vor dem Auftritt des Landrats hatte es Kritik gegeben, darunter von der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Anja Piel. "Ich glaube, dass die Informationspolitik, die der Landrat betrieben hat, zumindest sehr ungeschickt gewesen ist", sagte Piel. Dass sich Bartels vor seine Mitarbeiter gestellt habe, sei die eine Sache. Aber seine Behauptung, es seien keine Fehler geschehen, sei rückblickend "eine schwierige Feststellung" gewesen, so Piel.

Was kann das Land verbessern?

Neben Bartels sind auch Fachleute aus dem Sozialministerium im Ausschuss zu Gast. Sie wollen erläutern, was das Land im Bezug auf solche Fälle ändern kann. "Wir überlegen uns gemeinsam, was wir tun können, um solche Situationen in Zukunft vermeiden oder zumindest reduzieren zu können", sagte Dirk Schröder, Abteilungsleiter im Ministerium. So soll etwa die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Jugendämter verbessert werden, wenn mehrere Bundesländer beteiligt sind - wie jetzt im Fall Lügde.

Bessere Zusammenarbeit der Behörden geplant

Außerdem plant das Ministerium ein Treffen mit Vertretern aller niedersächsischen Jugendämter. Es müsse geprüft werden, an welcher Stelle Schnittstellen optimiert werden können, so Schröder. So solle die Zusammenarbeit zwischen Jugendämtern untereinander und mit der Polizei überprüft werden. Mitarbeiter sollten zudem für eine bessere Zusammenarbeit sensibilisiert werden.

Weitere Informationen Lügde: Fünf weitere Kinder aus Familien genommen Im Missbrauchsfall Lügde hat das Jugendamt Lippe fünf weitere Kinder in Obhut genommen. Gegen zwei Eltern wird ermittelt. Sie werden verdächtigt, die Kinder den Tätern zugeführt zu haben. (20.03.2019) mehr

Opfer-Anwalt: "Dem Mädchen hätte das Leid erspart bleiben können"

Über die neuen Details aus den Akten des Jugendamtes zeigte sich der Anwalt eines der Opfer, Roman von Alvensleben, schockiert. Seiner Ansicht nach wurden Amtspflichten verletzt. Denn in den Akten tauche sogar das Wort "Pädophilie" auf. "Es ist eine gruselige Situation", so von Alvensleben. Der Jurist vertritt ein zehnjähriges Mädchen aus Bad Pyrmont, dem Nachbarort von Lügde. Sie sei im Sommer 2018 Opfer geworden. Hätten die Behörden ordentlich gearbeitet, so von Alvensleben, hätte ihr das Leid erspart bleiben können, sagte der Anwalt.

Pannen und Behördenversagen

Das Ausmaß des Falls ist immer größer geworden, sowohl in Bezug auf die Zahl der Missbrauchsopfer und die Zahl der mutmaßlichen Täter und Mitwisser als auch in Bezug auf den Umfang des Behördenversagens in der Verwaltung und bei der Polizei. So war etwa ein Ermittler selbst 2011 wegen des Besitzes von Kinderpornografie verurteilt worden.

Weitere Informationen Neue Pannen und Manipulationen im Fall Lügde Im Fall Lügde lagen dem Jugendamt in Hameln drei Hinweise auf sexuellen Missbrauch vor. Außerdem sind in der Behörde nach Bekanntwerden des Falls weitere Akten manipuliert worden. (19.03.2019) mehr Weitere Opfer - Soko-Leiter suspendiert NRW-Innenminister Reul hat am Donnerstag erklärt, dass es im Missbrauchsskandal von Lügde weitere Opfer gibt. Zudem sei ein Polizist suspendiert, der Beweise manipuliert haben soll. (14.03.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.03.2019 | 13:00 Uhr