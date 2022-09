Stand: 12.09.2022 10:54 Uhr Lottospieler aus Niedersachsen gewinnt 28,27 Millionen Euro

Für einen Lottospieler aus Niedersachsen ist am Sonnabend bei der Ziehung der Lottozahlen ein Traum in Erfüllung gegangen. Er oder sie tippte im Spiel 6 aus 49 die richtigen sechs Ziffern sowie die Superzahl - und gewann damit rund 28,27 Millionen Euro, wie der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) am Montag mitteilte. In welcher Region der Spielschein abgegeben wurde, ist noch nicht bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.09.2022 | 11:00 Uhr