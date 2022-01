Stand: 07.01.2022 12:21 Uhr Long Covid: MHH sucht Patienten für Corona-Studie

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) sucht Freiwillige für eine Long-Covid-Studie. Das Phänomen der Folgen einer Covid-Krankheit wirft für Medizinerinnen und Mediziner viele Fragen auf. Dazu gehört auch, wie die Folgen am besten therapiert werden können. Das Team an der MHH möchte herausfinden, ob und wie Ergotherapie den Patientinnen und Patienten mit Long-Covid helfen kann. Die Studie soll in den kommenden Wochen starten. Die Teilnehmenden sollten schon länger als drei Monate an der Folgen von Covid leiden. Kooperationspartner sind die Universitätsmedizin Göttingen und die Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Braunschweig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.01.2022 | 13:30 Uhr