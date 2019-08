Stand: 02.08.2019 21:54 Uhr

Lies' möglicher Wechsel: "Normal" oder "Flucht"?

Noch ist nicht klar, ob Niedersachsens Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz sein Amt aufgibt und Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) wird. Am Freitag war bekannt geworden, dass Olaf Lies (SPD) ein entsprechendes Angebot vorliegt. In dem Lobbyverband sind unter anderem die Energiekonzerne RWE und E.ON organisiert. Bis Montag soll Lies Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) seine Entscheidung mitteilen. Reaktionen auf den möglichen Wechsel aber gibt es jetzt schon - sie fallen überwiegend kritisch aus.

Wechselt Umweltminister Lies zu Lobbyverband? Hallo Niedersachsen - 02.08.2019 19:30 Uhr Olaf Lies wechselt möglicherweise zu dem Energie-Lobbyverband BDEW. Das pikante daran: Als Umweltminister verantwortet Lies derzeit die Energiepolitik des Landes.







Piel: Lies hat nicht geliefert

Scharfe Kritik kommt von Grünen-Fraktionschefin Anja Piel - sie lässt kein gutes Haar an Olaf Lies. "Das mag rechtlich in Ordnung sein, aber ich halte es für höchst problematisch und schwer zu vermitteln", sagte sie zu seinem möglichen Wechsel in die Wirtschaft. Als Minister habe Lies immer nur angekündigt, es aber nicht geschafft, Ergebnisse zu liefern. Und wenn er liefern solle, flüchte er.

Guth: Lies wird Verantwortung nicht gerecht

Nach Auffassung der AfD-Fraktionsvorsitzenden Dana Guth bleibt Lies' Verantwortung dem Land gegenüber auf der Strecke: "Das gilt ganz besonders, wenn eine Lobbyorganisation den neuen Arbeitsplatz stellt."

Bode sieht keinen Interessenskonflikt

Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Jörg Bode sieht die Ankündigung dagegen gelassen. Der Wechsel zwischen Wirtschaft und Politik sollte ein normaler Vorgang sein, sagte er. Man müsse ja auch nach seiner Amtszeit "von irgendetwas leben". Die Nähe zwischen Amt und Unternehmen dürfe nicht zu groß sein, doch das Landesumweltministerium habe nicht allzu viel mit dem Energiebereich zu tun. Für die SPD in Niedersachsen sei es allerdings eine schlechte Nachricht, sollte Lies der Politik den Rücken kehren. Er gelte schließlich als "der Hoffnungsträger" der Partei.

Atomkraftgegner: Lies hat sich Atomwirtschaft "angedient"

Empört zeigen sich Anti-Atomkraft-Initiativen und der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU). Der BDEW vertrete Konzerne, die die Atomkraftwerke in Lingen und Grohnde sowie die Brennelementefabrik in Lingen betrieben - und Lies habe RWE, EDF und E.ON zuletzt "immer wieder mit atomfreundlichen Entscheidungen die Arbeit erleichtert". Die Aktivisten kritisieren zum Beispiel, dass das AKW Grohnde trotz Hitze am Netz blieb. Der Umweltminister habe sich "offensichtlich der Atom- und Energiewirtschaft angedient", so Christina Burchert vom Arbeitskreis Umwelt in Schüttorf (Grafschaft Bentheim).

Noch kein Statement von Lies

Lies selbst hat sich noch nicht geäußert, auch der BDEW wollte vorerst keine Stellungnahme abgeben. Das Präsidium des Verbandes will in Kürze über die Nachfolge von Geschäftsführer Stefan Kapferer entscheiden, der das Amt seit 2016 innehat. Von 1994 bis 1998 fungierte er als Landesgeschäftsführer der FDP Niedersachsen.

Seitenwechsel: Von der Politik in die Wirtschaft











