Lesbisches Paar kämpft weiter für gemeinsame Mutterschaft Stand: 12.01.2021 17:03 Uhr Ein lesbisches Paar aus dem Landkreis Hildesheim will die gemeinsame Mutterschaft für seine Tochter erstreiten. Am Mittwoch befasst sich das Oberlandesgericht Celle mit der Klage.

Die Tochter des Paares ist im vergangenen Jahr geboren worden. Die Frauen wollen, dass sie beide als gleichberechtigte Elternteile in der Geburtsurkunde eingetragen werden. In erster Instanz waren sie damit gescheitert. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, ist in der Verhandlung unter anderem eine Video-Schalte geplant, bei der die beiden Frauen ihre Sicht der Dinge schildern können. Nach Angaben des Gerichts soll das Urteil in zwei bis drei Wochen verkündet werden.

Klägerinnen fühlen sich diskriminiert

Bei lesbischen Elternpaaren muss die zweite Mutter normalerweise vor einem Familiengericht beantragen, das Kind als Stiefkind zu adoptieren. Die Bearbeitung einschließlich der Besuche durch das Jugendamt dauert oft mehrere Monate, manchmal Jahre. Das finden die Klägerinnen diskriminierend.

Andere Paare ziehen nach

Mittlerweile ist aus ihrer Initiative eine Bewegung entstanden, die sich unter dem Hashtag #nodoption und auf der Webseite www.nodoption.de organisiert hat. Rund 30 weitere sogenannte Regenbogenfamilien haben Klage eingereicht. Dazu zählen auch Paare, bei denen der zweite Elternteil keinen Geschlechtseintrag oder einen divers-Eintrag hat. Die beiden Klägerinnen wollen mit ihrer Anwältin und der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) langfristig eine Gesetzesänderung erreichen.

