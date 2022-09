Leiche nach Hausbrand in Alfeld entdeckt - Identität unklar Stand: 11.09.2022 12:07 Uhr Beim Brand eines Hauses in Alfeld (Landkreis Hildesheim) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen, darunter zwei Kinder wurden verletzt.

Laut Polizei war das Feuer am Samstagabend im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten wurde in der Erdgeschosswohnung ein mutmaßlich menschlicher Leichnam entdeckt, so ein Sprecher. Die Identität der toten Person stehe bisher nicht fest.

Vierköpfige Familie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Eine vierköpfige Familie aus dem ersten Obergeschoss des Hauses im Ortsteil Limmer konnte sich aus dem brennenden Gebäude retten. Die Eltern sowie zwei Kinder wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Brandursache ist unklar

Das Haus wurde durch das Feuer schwer beschädigt und gilt derzeit als unbewohnbar. Die Brandursache ist unklar. Aufgrund der enormen Hitzeeinwirkung und des Zustandes des Gebäudes konnten Ermittler den Brandort bislang nicht betreten und untersuchen. Ein Sprecher geht davon aus, dass dies am Montag erfolgen kann.

