Lebensgefährlich Verletzter erscheint in Klinik in Hannover

Stand: 10.09.2022 12:41 Uhr

Am Freitagabend ist ein Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in einem Krankenhaus in Hannover aufgetaucht. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus und sucht nach Zeugen.