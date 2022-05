Stand: 12.05.2022 13:38 Uhr Laubenbrand in Lamspringe: 66-Jährige schwer verletzt

Beim Brand einer Gartenlaube in Lamspringe (Landkreis Hildesheim) ist eine 66-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Anwohner am Donnerstagmorgen einen Knall und Rauchentwicklung vernommen. Die Rettungskräfte fanden beim Eintreffen nicht nur die Laube in Flammen, sondern auch die Frau mit schweren Brandverletzungen auf dem Boden vor der Hütte liegend. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht. Der Polizei zufolge lagerten in der Laube kleinere Gasflaschen und ein Benzinkanister. Wie es zu dem Brand kommen konnte, steht noch nicht fest.

