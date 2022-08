Stand: 08.08.2022 21:45 Uhr Lagerhalle in Flammen - Rauchsäule über Hannover-Badenstedt

In Hannover-Badenstedt ist am Montag eine Industriehalle in Brand geraten. Das Feuer breitete sich am Nachmittag an einem zwanzig Meter langen und fünf Meter hohen Regal rasant aus und griff auf das Reifenlager einer Auto-Werkstatt über, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass die Flammen sich in dem 7.000 Quadratmeter großen Gebäudekomplex weiter ausbreiteten. Es gab den Angaben zufolge keine Verletzten. In der Halle sind mehrere Firmen ansässig. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer nach rund einer Stunde unter Kontrolle, wie es hieß. Nach etwa zwei Stunden sei der Brand vollständig gelöscht gewesen. Einsatzkräfte suchten mit einer Drohne nach Glutnestern. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

Weitere Informationen Niedersachsens Berufsfeuerwehren fehlen 500 Einsatzkräfte Die Sicherheit der Feuerwehrleute sei laut ver.di nicht mehr gewährleistet. Die Gewerkschaft fordert bessere Bezahlung. (06.08.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.08.2022 | 06:30 Uhr