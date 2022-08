Klinikum in Hannover testet Automaten für Pizza Stand: 08.08.2022 18:58 Uhr Eis, Getränke oder Schokoriegel aus Automaten sind bekannt. In Hannover gibt es vor einem Krankenhaus nun auch Pizza auf Knopfdruck.

Vor dem KRH Klinikum Siloah in Hannover können sich Patienten, Besucher und Angestellte eine Pizza aus einem Automaten ziehen. Seit rund vier Wochen steht dort die sogenannte Pizzabox. Es sei ein Testprojekt der Klinik. Der Automat ist rund um die Uhr einsatzbereit. Raphael Grossmann vom Krankenhaus-Bistro erklärt, was darin passiert: Die rohe Pizza werde vorher in Kartons verpackt und in den Automaten gegeben. "Der Automat hat zwei Roboterarme und fasst dann die Pizza, die Sie sich vorher auf dem Smartdisplay bestellen, packt die in den Backofen, backt die Pizza auch, steckt sie zurück in den Karton. Dann kommt sie heiß aus dem Ofen wieder raus."

Betreiber bisher zufrieden mit Pizza-Automaten

Durchschnittlich verlassen zwanzig Pizzen am Tag den Automaten. Kosten pro Stück: zwischen 4 Euro und 7,50 Euro. Die Idee dafür entstand während der Corona-Pandemie, erzählt Grossmann. "Unser Bistro ist aufgrund der aktuellen Lage leider nur bis 14.30 Uhr geöffnet. Wir haben dann gar keine Nachmittags- oder Abendverpflegung." Mit dem Automaten gebe es zumindest die Möglichkeit, etwas frische Luft zu schnappen und dabei Essen zu holen. Ob langfristig der Geruch von Pizza vor dem Siloah-Krankenhaus in der Luft liegt, ist abhängig davon, wie der Test ankommt. Bisher sind die Betreiber zufrieden.

