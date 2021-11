Stand: 29.11.2021 09:11 Uhr Klage gegen Ausbau des Südschnellwegs in Hannover

Eine Bürgerinitiative wehrt sich nun auch juristisch gegen den Ausbau des Südschnellwegs in der Landeshauptstadt Ein Sprecher der Bürgerinitiative Umweltschutz teilte mit, die Klage gegen die bisherigen Ausbaupläne sei fristgerecht beim Oberverwaltungsgericht in Celle eingegangen. Die Schnellstraße muss saniert werden, unter anderem weil Brücken marode sind. Die Bürgerinitiative findet das richtig, auch hat sie nichts gegen einen geplanten Tunnel. Streitpunkt ist die geplante künftige Breite des Schnellwegs, die sich verdoppeln soll. Dafür müssten zusätzliche Flächen in der Leinemasch versiegelt werden, so die Kritik. Außerdem sei kein Radweg geplant. Auch Anwohner hätten Klage eingereicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.11.2021 | 08:30 Uhr