Karneval 2022: Absagen auch in Hannover und Sögel

Der Karnevalsumzug in Hannover in diesem Jahr ist abgesagt. Bei den geltenden Hygieneregeln sei der Umzug mit dem größten Bedauern nicht zu organisieren, heißt es vom Verein Komitee Hannoverscher Karneval am Montag. Dabei hätte der Verein in diesem Jahr sein 55-jähriges Bestehen gefeiert. Die im Anschluss geplante Party findet ebenfalls nicht statt. Auch die Veranstaltungen in Sögel (Emsland) fallen aus, gab der Vorstand des Kolping Karnevals bekannt. Grund dafür sei die aktuelle Corona-Lage. Bereits vergangene Woche hatten die Braunschweiger Karnevalisten ihren Schoduvel 2022 abgesagt - obwohl sich ein angebliches Schreiben des Oberbürgermeisters in Bezug auf den Umzug im Nachhinein als Fälschung herausgestellt hatte. Auch in Osnabrück und Damme wird in diesem Jahr nicht gefeiert.

