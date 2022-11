Käßmann für Tempolimit auf Autobahnen: "Machen das einfach"

Die evangelische Theologin Margot Käßmann möchte sich auf der Autobahn künftig an die Tempo-100-Empfehlung ihrer Kirche halten. "Ich bin dabei. Für das Klima. Um Verkehrstote zu reduzieren. Um der größeren Entspannung beim Fahren willen", schrieb die frühere hannoversche Landesbischöfin in ihrer Kolumne für "Bild am Sonntag". Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hatte Anfang November ein freiwilliges Tempolimit beschlossen. Kirchenmitarbeiter sollen auf Autobahnen künftig nicht schneller als 100 und auf Landstraßen nicht schneller als 80 Stundenkilometer fahren. Käßmann begrüßt die Entscheidung. Die Kirche solle beim Klimaschutz vorangehen, erklärte die Theologin. Es gehe aber vor allem um ein Signal an die Politik: "Wir machen das einfach."

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min