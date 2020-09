Stand: 23.09.2020 20:42 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Jagau kandidiert nicht mehr als Regionspräsident

Die SPD in der Region Hannover will in der kommenden Woche ihren Kandidaten für die Wahl des Regionspräsidenten vorstellen. Amtsinhaber Hauke Jagau hat am Mittwoch bekannt gegeben, nicht mehr antreten zu wollen. Er sei nicht amtsmüde und empfinde seine Arbeit als großes Glück, sagte Jagau. Allerdings nehme sein Amt einen Großteil seiner Lebenszeit ein. Ihm sei klar, dass diese endlich sei. Deshalb wolle er sein Leben künftig in ein anderes Gleichgewicht bringen und nicht noch eine "letzte Runde bis 65 zu drehen". Hauke Jagau ist seit 2006 Regionspräsident. Seine Nachfolgerin beziehungsweise sein Nachfolger wird in einem Jahr gewählt.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.09.2020 | 06:30 Uhr