Stand: 06.05.2025 16:00 Uhr 885 Millionen: Region Hannover investiert in Schulausbau

In der Region Hannover sollen Förderschulen und Berufsschulen künftig schneller ausgebaut und modernisiert werden. Die Region plant dafür Investitionen in Höhe von 885 Millionen Euro. Das hat Regionspräsident Steffen Krach (SPD) heute angekündigt. "Gute Schulen brauchen moderne Gebäude", so Krach. Für den Ausbau der Schulen ist außerdem geplant, ein neues Dezernat für Bildung, Kultur und Baumanagement zu gründen. Ziel ist es, effizienter und schneller planen zu können, heißt es von der Regionsverwaltung. In den kommenden Jahren sind 150 Baumaßnahmen an zahlreichen Schulen der Region vorgesehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.05.2025 | 13:30 Uhr