Ihme-Zentrum: Freie Bahn für Umbaupläne von Investor

Ein Rechtsstreit hatte die geplanten Umbauarbeiten im Inneren des Ihme-Zentrums in Hannover-Linden fast ein Jahr lang behindert. Nun können sie uneingeschränkt starten, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Demnach haben zwei Eigentümer ihre Klagen gegen Umbaupläne des Investors vor dem Amtsgericht Hannover zurückgezogen. Zwei von vier Bauanträgen habe die Stadt bereits genehmigt, sagt Carsten Grauel, Projektmanager von Haupteigentümer Lars Windhorst. Ab Juni könne umgebaut werden. Mindestens 50 Millionen Euro will Windhorst investieren, um das Ihme Zentrum zu sanieren. Unter anderem sollen auf rund 30.000 Quadratmetern neue Handelsflächen entstehen. In zwei Jahren soll der gesamte Umbau des Ihme-Zentrums fertig sein.

