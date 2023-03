Stand: 16.03.2023 11:03 Uhr Hunderte Kilo Marihuana verkauft? Hannoveraner festgenommen

Die Polizei Hannover hat nach monatelangen Ermittlungen einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen und ein Vermögen im sechsstelligen Bereich beschlagnahmt. Die Fahnder seien im vergangenen Jahr über das Kryptonetzwerk "Sky ECC" auf den 40-Jährigen aufmerksam geworden. Der Mann soll in den Jahren 2020 und 2021 Hunderte Kilo Marihuana und mehrere Kilo Amphetamine verkauft haben, heißt es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Hannover vom Donnerstag. Bei der Durchsuchung der Wohnung im Stadtteil Vahrenwald und eines Firmensitzes in Bothfeld stieß die Polizei demnach auf diverse Wertgegenstände, unter anderem zwei Fahrzeuge sowie Geldreserven und eine hochwertige Uhr im Gesamtwert von 400.000 Euro. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

